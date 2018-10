Verstappen: Gooi dat strafpuntensysteem in de prullenbak

Door Arjan Schouten



Hij kreeg er weer eentje aan zijn broek, bij de laatste Grand Prix in Japan. Een strafpuntje. Voortvloeisel van de vijf seconden tijdstraf die hij kreeg na het hinderen van Kimi Räikkönen in de chicane. En Max Verstappen is die ‘penalty points’ die achteraf nog eens bovenop de straffen in de race komen, kotsbeu. ,,Ze moeten dat systeem lekker in de prullenbak gooien,” adviseert de Limburger in Amerika.