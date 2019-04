Verstappen: Goede race, jammer van die virtuele safety car

Door Rik Spekenbrink



De virtuele safety car, na het uitvallen van Pierre Gasly met een technisch mankement, kwam Verstappen niet goed uit. ,,Ik had daarna geen temperatuur meer in de banden. Op één of andere manier zijn wij daar op dit circuit iets gevoeliger voor dan Mercedes en Ferrari.”



Hij was Sebastian Vettel, nummer drie, tot op anderhalve seconde genaderd. Maar moest daarna weer een gaatje laten richting de Duitser. Verstappen vond het niet per se nodig, een virtuele safety car op dat moment. ,,Pierre zijn auto stond al veilig, volgens mij. Jammer voor mij, gunstig voor de rest. Ik had zeven of acht seconden goed gemaakt in de stint tot die safety car en was sneller dan de auto’s voor me. We hadden écht dicht bij elkaar gezeten zonder die situatie. Maar al met al was het een goede wedstrijd voor mij.”