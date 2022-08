Verstappen geniet in Spa: ‘Het ging ongelofelijk goed’, Pérez vol eerbied: ‘Max was van een andere planeet’

,,Het was een hectische eerste ronde”, reageerde Verstappen, die vanaf P14 was vertrokken en in twaalf rondjes helemaal naar voren reed, direct na de race. ,,Maar toen er eenmaal rust kwam, stond de auto op rails. Ik koos mijn momenten uit om in te halen en zo kwamen we vooruit. Daarna was het managen.”

,,Het ging ongelofelijk goed. Ik had me vooraf niet voor kunnen stellen dat het hier zo vlekkeloos zou verlopen. Als je naar mijn hele weekend kijkt, dan was dat het meest dominante uit mijn hele Formule 1-loopbaan. Ik denk dat onze auto heel efficiënt is en dat deze baan daar sterk bij past. Als je auto zó sterk is, wordt alles makkelijker. Er komen moeilijkere banen aan, maar hier liep het heel goed.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

,,Winnen is altijd fijn en op deze manier winnen is helemaal mooi. En dan ook nog op dit circuit, waar ik zo vaak kwam, waar familie is. Dat is helemaal speciaal. Eens zien wat we nu in Zandvoort kunnen doen volgende week. Dat het zo goed zal zijn als hier, kan ik natuurlijk niet beloven.”

Volop bewondering voor Verstappen

,,Ik had op meer gehoopt”, was Sergio Pérez na afloop eerlijk. ,,Maar Max was aan het vliegen. Hij was van een andere planeet, untouchable. Maar het is een goed resultaat voor het team, een 1-2tje.”

,,Hij had er zin in vandaag, dat zag je wel”, zei vader Jos Verstappen over de race van zijn zoon. ,,We hadden wel gedacht dat we op het podium zouden komen, maar dit was even iets anders. We waren wel verwonderd over hoe snel we hier waren. Er zijn natuurlijk wat kleine veranderingen geweest en daar zouden wij het meeste last van hebben, maar volgens mij hebben de anderen er meer last van. Het zag er heel sterk uit, top, ik ben blij.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Ferrari snapt er niks van

,,We waren gewoon niet sneller, dus dit was het maximale”, stelde Ferrari's Carlos Sainz, die van pole vertrok, maar slechts derde werd. ,,We hoopten in de race sneller te zijn dan tijdens de kwalificatie, maar daar was geen sprake van. We zullen moeten kijken hoe het kan dat Red Bull veel sneller is.”

,,Het begint er bijzonder moeilijk uit te zien", zei Charles Leclerc over zijn kansen op de wereldtitel. ,,Zeker met de snelheid die Red Bull die weekend heeft laten zien. Het wordt heel, heel moeilijk. Maar ik probeer me gewoon op de volgende race te richten en mijn best te doen.”

,,Hopelijk kunnen we voor Zandvoort achterhalen hoe het kan dat Red Bull veel sneller is", aldus de Ferrari-coureur die nu derde is in de strijd om de wereldtitel. ,,In de auto voelt alles gewoon goed, maar het verschil is groot. Zij lijken van een andere planeet. We moeten eraan gaan werken om dat verschil weer zo klein te krijgen als in de eerste helft van het seizoen.”

Volledig scherm Max Verstappen © BELGA

Verstappen naast McLaren

Verstappen evenaarde in Spa een prestatie van Bruce McLaren. De Nieuw-Zeelandse coureur won in 1959 en 1960 twee races op rij nadat hij vanaf de tiende plaats of lager was gestart. Verstappen herhaalde dat dit seizoen met zijn overwinningen in Hongarije en België.

McLaren won in 1959 de laatste GP van het seizoen in de Verenigde Staten, nadat hij zich als tiende had gekwalificeerd. Bij de eerste race van 1960 in Argentinië reed hij vanaf de dertiende startplek naar de winst. McLaren overleed tien jaar later bij een auto-ongeluk. Hij had op dat moment al de renstal McLaren opgericht, die later vele wereldtitels veroverde in de Formule 1.

Verstappen moest de laatste race voor de zomerstop in Hongarije vanaf de tiende plaats starten. Een dag na de teleurstellend verlopen kwalificatie reed hij op de Hungaroring naar de winst. Vandaag reed hij van P14 naar P1.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.