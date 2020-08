Verstappen gelooft niet in sprookjes: ‘Alleen op papier is het nog spannend’

Tour de France start met kans op forse buien

27 augustus De Tour de France gaat zaterdag in Nice vermoedelijk niet droog van start. Tijdens de eerste rit hangen flinke stapelwolken boven het parcours en die kunnen in de loop van de middag uitgroeien tot stevige regen- en onweersbuien, voorspelt Weeronline. Koud is het niet, zo’n 27 graden.