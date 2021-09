Verstappen: ‘Geeft voldoening om hier pole te pakken, maar het wordt geen zorgeloze race’

Door Arjan Schouten



Spa is zijn lievelingscircuit, in Monaco staat zijn huis, maar in Zandvoort begint Max Verstappen zich ook uitstekend thuis te voelen. ,,Wat een plezier om hier te rijden, zeg. Wat was dit ongelooflijk tof met al die fans die uit hun dak gaan als ik lang kom”, vertelde de Nederlander na zijn gouden pole-rondje die hem morgen de best denkbare uitgangspositie biedt in de Dutch GP. ,,Ik heb natuurlijk al een mooi voorproefje gehad in Oostenrijk en Spa met alle Nederlanders, maar dit voelt nog zoveel beter. Zoveel oranje hier, terwijl het nog niet eens maximaal vol zit. Dat maakt de voldoening groot om juist hier dan pole te pakken.”

Zijn tiende, zijn zesde in de laatste zeven races. En eentje waar nauwelijks aan getwijfeld werd, ondanks dat Lewis Hamilton nog angstaanjagend dicht in de buurt kwam. ,,Ik heb amper op de simulator gezeten, misschien is dat wel mijn geheim”, grinnikte Verstappen. ,,Ik heb hier amper gereden, op een paar showruns na. Maar het is zo’n fijn vloeiend circuit, het lijkt wel een beetje op Suzuka. En al die kombochten, dat maakt het zo uitdagend, zo plezierig. M’n favoriete circuit blijft Spa, maar het zelfvertrouwen dat je hier op moet bouwen door het weekend heen, dat is ook wel een toffe sensatie.”

En dan, lachend: ,,Misschien is dat ook wel de les van een oldschool circuit als Zandvoort, dat nieuwe circuits niet meer zonder kombochten ontworpen moeten worden.”

Pole op zak, gesteund door 70.000 oranje fans, inclusief de koning en koningin. Wat belooft dat voor morgen, als de WK-punten uitgedeeld worden in Zandvoort? Verstappen zal lekker slapen aan de Noordzeekust, want op een baan waar amper in te halen valt kan je maar beter vooraan beginnen. ,,Maar laten we ook niet vergeten dat dit circuit ook héél zwaar voor de banden is. Dus dit wordt zeker geen zorgeloze race, morgen. Ook omdat we heel veel rondjes gaan rijden.”

