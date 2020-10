Verstappen: Gat met Mercedes was groot, maar podiumplaats is prima

Max Verstappen was nuchter na de Grote Prijs van Portugal. Meer dan de derde plaats zat er niet in. ,,Het is de plek die ik verdiende. Het gat naar de Mercedessen was te groot”, zei de Nederlander van Red Bull bij Ziggo Sport. ,,Ik heb maar gewoon mijn eigen race gereden.”

Verstappen zat zaterdag in de kwalificatie nog dicht op Lewis Hamilton en Valtteri Bottas en hij had voor de race nog hoop dat hij zich kom mengen in de strijd om de zege, maar al na de eerste ronde was duidelijk dat de derde plaats het hoogste haalbare zou zijn.

,,Ik had weinig grip, ook al is het een supermooi circuit”, aldus Verstappen, die in de eerste ronde een touché had met de Racing Point van Sergio Pérez. ,,Hij gaf me geen ruimte en reed zichzelf van de baan. Ik had gelukkig geen schade.”

Verstappen was weliswaar goed weg bij de start en dook als tweede de eerste bocht in, maar hij moest in het gedrang toch posities inleveren. Bottas haalde hem weer in, maar ook Carlos Sainz en Lando Norris van McLaren reden hem voorbij. ,,Het regende een beetje en ik had veel moeite om mijn banden op temperatuur te krijgen, terwijl de McLarens wel enorm veel grip hadden. Ik heb toen niet te veel risico genomen, want ik wist dat ik sneller zou zijn als ik mijn banden eenmaal op temperatuur zou hebben.”

Toch verspeelde Verstappen veel tijd in het eerste deel van de race, ook al haalde hij betrekkelijk snel Norris en Sainz weer in. ,,Ik reed op de zachte band en die ging er vrij snel aan. Daardoor verloor ik veel tijd. Toen ik na de pitstop op de medium banden reed, ging het een stuk beter en kon ik mijn eigen race rijden. Maar toen had ik al teveel tijd verloren in het eerste deel om de druk op Bottas nog op te kunnen voeren. Maar uiteindelijk heb ik geen schade gereden en het podium gehaald, dus dat is prima.”

