Verstappen gaat weer voor de winst in Mexico: ‘Het ziet er heel goed uit’

Door Arjan Schouten Tweede worden in de Verenigde Staten, vanaf P18. Terugkeren als laatste winnaar. Ja, dan moet je aanschuiven voor de wereldpers, in Mexico-Stad. Max Verstappen vertelde er vandaag naast Kimi Räikkönen kort maar krachtig dat zijn verwachtingen opnieuw hoog zijn voor de race op het Autodromo Hermano Rodriguez. ,,In de kwalificatie hebben we zeker een kans, maar in de race zou het nog beter moeten gaan,” denkt hij. ,,Het ziet er wat mij betreft nog positiever uit dan in Austin.”

Het op 2200 meter hoogte gelegen circuit, bij Red Bull Racing wordt de omloop al een paar seizoenen voorzichtig in één adem genoemd met Monaco en Singapore als een van de kansrijke locaties op de Formule 1-kalender. Zeker na vorig jaar, tweede in de kwalificatie en winst in de race voor Verstappen, geldt dat alleen nog maar meer. ,,Dit is absoluut de beste kans om nog eens te winnen dit seizoen’‘, beseft Verstappen, die zegt dat racen in de ijle Mexicaanse lucht in het voordeel van Red Bull is. ,,De motoren zullen wat dichter op elkaar zitten, de downforce is wat minder belangrijk. En onze auto is vooral mechanisch en aerodynamisch heel sterk. Daarom doen we hier ondanks het lange rechte stuk toch goed mee ten opzichte van andere circuits.‘’