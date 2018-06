Verstappen en Ricciardo besturen tram in Graz

Teruglezen: Van Baarle wint NK tijdrijden op Brabantse Wal, Van Dijk sterkste bij de vrouwen

27 juni Dylan van Baarle volgt Tom Dumoulin op als Nederlands kampioen tijdrijden. De 26-jarige Voorburger was op de Brabantse Wal onder anderen topfavoriet Jos van Emden te snel af. Eerder op de dag kwam bij de vrouwen Ellen van Dijk als snelste over de finish in Bergen op Zoom.