Verstappen en Horner reageren na kwalificatie: 'Kregen het gewoon niet voor elkaar’

Jubilerend Giants is trots op de historie, maar kijkt vooral vooruit: ‘We groeien uit ons jasje’

Een halve eeuw wordt er basketbal gespeeld in Bergen op Zoom. Eerst bescheiden als Jumping Crabs en later met WBB Giants ambitieus, tot zelfs in de top van de eredivisie. Vandaag de dag kiezen de Giants voluit voor breedtesport, al wordt er bij de viering van het 50-jarig bestaan door sommigen nog altijd gemijmerd over de proftijd.

11:00