Verstappen dolblij na zwakke training: 'Dit voelt als een overwinning'

Tijdens de laatste vrije training mopperde Verstappen nog over de Renault-motor. Toch ging het tijdens de kwalificatie een stuk beter, met een tweede plaats als resultaat. ,,Dit voelt als een overwinning'', zei Verstappen, nadat hij zijn Red Bull opnieuw op de voorste startrij had gezet. ,,Na alle problemen met de motor is het ongelooflijk om toch tweede te worden. Dat laat zien dat we een geweldige auto hebben. Ik moet zorgen dat in de race alles goed gaat bij de start. Dan is alles mogelijk. We hebben absoluut grote kans op een mooi resultaat hier.''

Hamilton heeft in het WK een voorsprong van dertig punten op Vettel. De Brit bewees in Singapore maar weer eens dat zijn Mercedes in de kwalificatie onnavolgbaar is. ,,Alles kwam samen, dit was een van de beste rondjes die ik ooit heb gereden'', zei de regerend wereldkampioen, die voor de zevende keer dit seizoen poleposition veroverde en voor de 79e keer in totaal. ,,Het team heeft keihard gewerkt om net dat beetje extra uit de auto te halen. Dat lukte in één magisch rondje.''

Vettel, die nog zeven races heeft om Hamilton van de titel af te houden, was verre van tevreden. ,,Dit is niet ideaal. We wilden pole pakken, maar het was niet goed genoeg.''