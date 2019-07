Verstappen: Dit was niet m’n beste dag

Twee weken na zijn verrassende zege in Oostenrijk moet Max Verstappen in Engeland gewoon weer op nul beginnen. De eerste trainingsdag op Silverstone leverde de Limburger vooral huiswerk op.

Door Arjan Schouten

Derde in de ochtendtraining en zevende in de tweede oefensessie na de middagpauze. Het was voor Verstappen allemaal niet meteen extreem bemoedigend op het circuit van Silverstone, wat hij daar de eerste dag kon laten zien. Zo moest hij opvallend genoeg teamgenoot Pierre Gasly twee keer voor zich dulden. ‘s Morgens noteerde de Fransman zelfs de rapste tijd van iedereen. ,,Nee, dit was niet m’n beste dag’‘, erkende Verstappen zelf dan ook. ,,Het was allemaal nog niet goed genoeg. Maar ik geloof wel dat er nog veel goed te maken is.‘’

Die conclusie durfde hij wel aan omdat hij vooral naar grip zocht op het rappe circuit in het hart van Engeland. ,,Het was de hele tijd zoeken naar balans. Veel glijden, het liep allemaal niet erg comfortabel. En deze baan is ook al niet zo eenvoudig voor de banden, met al die snelle bochten. Dus daar moeten we nog eens goed naar kijken.‘’