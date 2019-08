Verstappen: Dit jaar is Mercedes te sterk, maar volgend jaar moet wereldtitel kunnen

Mocht het Verstappen inderdaad lukken in 2020 wereldkampioen te worden, dan is hij de jongste ooit. Op dit moment is Sebastian Vettel de jongste kampioen in de geschiedenis van de Formule 1. De Duitser was 23 jaar en 134 dagen toen hij in 2010 zijn eerste van vier wereldtitels veroverde. Verstappen is al wel de jongste winnaar ooit van een Grand Prix.