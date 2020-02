Verstappen deze testweek elke dag in actie

‘Messi is nu de beste, maar Maradona heilig voor ons’

12:21 Vijftien jaar aan de top met Barcelona, dat met hem vier keer de Champions League won. Maar Lionel Messi vindt die vier keer te weinig. In Napels, waar landgenoot Maradona een god werd, kan vanavond al blijken of die prijs er dit jaar weer in zit.