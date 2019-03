Verstappen: De juiste set-up nog niet gevonden

Door Arjan Schouten



Dat Ferrari zo sterk voor de dag kwam na de slechte seizoensstart van de Italianen in Australië, had Max Verstappen wel verwacht. ,,Dat zagen we wel aankomen. Ze liggen een beetje voor op de rest en dan is het aan ons om het gat te dichten’’, zo vertelde Max Verstappen na zijn eerste trainingsdag op Sakhir Circuit in Bahrein. ’s middags zat hij een ruime seconde achter de snelste Ferrari, ‘s avonds was het gat al iets kleiner. Al kende Verstappen in de avondsessie geen vlekkeloze snelle ronde en was daarin ook Renault-coureur Nico Hülkenberg sneller, waardoor hij als zesde eindigde.



,,Het was allemaal oké, maar het kan nog veel beter. We hebben de juiste set-up nog niet gevonden’‘, gaf Verstappen toe. ,,Er is nog wel wat werk te doen nog. Zeker op de zachtere banden liep het nog niet helemaal goed. Op de mediumbanden zagen we er in de longruns al wat competitiever uit. Maar voor de kwalificatie hebben we echt nog wel wat meer nodig.‘’