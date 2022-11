Verstappen bijt van zich af na golf van haat: ‘Prima als je het niet met me eens bent, maar kom niet aan mijn familie’

Een week na het negeren van de teamorders in Brazilië gaf Max Verstappen toe dat ze bij Red Bull Racing beter en opener moeten communiceren. Maar de gigantische lading haat die hij en zijn naasten via de (sociale) media over zich heen kregen, gaat de Limburger veel te ver. ,,Als je het niet met me eens bent, prima. Maar kom niet aan mijn familie.”

Door Arjan Schouten



Een logische vraag, vandaag in de persconferentie in Abu Dhabi. Waarom was die zesde plaats in Sao Paulo nou zo belangrijk voor Max Verstappen? Waarom mocht Sergio Pérez, nog in gevecht voor P2 in het kampioenschap, niet voor?

,,Het ging me niet om die positie, of het nou vierde, zevende, zesde of tiende was. Het ging me om iets wat eerder dit seizoen gebeurde, wat ik het team in Mexico al had uitgelegd’’, vertelde Verstappen. ,,Eenmaal in Brazilië hadden we wat miscommunicatie, er was me niks verteld over een swap van posities. Dat hoorde ik pas in de slotronde over de boordradio. En ze hadden kunnen weten hoe ik zou reageren.”

Volledig scherm Max Verstappen (r) en Sergio Pérez. © REUTERS

Verstappen gaf toe dat het team deze situatie afgelopen zondag beter had kunnen afhandelen. Nu werd de ene coureur tegenover de ander gezet, Verstappen neergezet als slechte teamspeler en Pérez logischerwijs uitgelicht als nijdige wingman.

Verstappen: ,,Na afloop hebben we er goed over gesproken, we hadden dat alleen wat eerder moeten doen. Ik ben nooit een slechte teamgenoot geweest, heb altijd geholpen, ben altijd behulpzaam geweest. Wat we hier daarom van moeten leren is dat we opener moeten zijn, beter moeten communiceren, want dit zag er slecht uit in de pers.”

En niet alleen in de traditionele media, vooral op sociale media kreeg Verstappen ervan langs. Haatreacties, filmpjes van verbrande Verstappen-petjes, alles kwam voorbij. ,,Wat ik gelezen heb op sociale media is vrij walgelijk, hoe ik daar afgeschilderd werd. En ze hebben ook m’n moeder, m’n zus, m’n vriendin en m’n vader aangevallen. Als je het niet met mij eens bent, prima. Maar kom niet aan mijn familie.”

Wat Verstappen het meeste stoort, is dat niemand buiten het team het complete plaatje heeft. Ook in Abu Dhabi wenste hij niet in te gaan op wat zijn beweegredenen waren om Pérez niet voor te laten. Dat het om een bewuste crash van Pérez ging in Monaco, bevestigde noch ontkende hij.

,,Dat blijft intern. Maar als je niet het hele plaatje hebt, hoe kun je dan zeggen wat je zegt? Als je het hele verhaal niet kent, moet je het verhaal ook niet schrijven. Ik word een beetje moe van al die bullshit, als er iets negatiefs is, moet het steeds belicht worden. Ook door mensen in de paddock hier. En als je eigen zus je dan schrijft dat het uit de hand loopt, dat je wat moet doen, dan is het wel genoeg. Want ja, dat raakt me. Je moet niet aan mijn familie zitten.”

Red Bull spreekt van ‘onaanvaardbare’ reacties ,,Doodsbedreigingen, haatmail en beledigingen die zelfs hun families raken zijn betreurenswaardig", stelt het team van Verstappen in een reactie. ,,Het misbruik op sociale media is schokkend en bedroevend en moet stoppen. Het is helaas iets dat we als sport met enige regelmaat moeten veroordelen. Voor deze vuilspuiterij is geen plaats in het autoracen. Wij vinden inclusie belangrijk en willen een veilige plek voor iedereen om te werken en van onze sport te genieten.”

