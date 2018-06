Verstappen best of the rest in eerste vrije training

Mercedes domineerde de eerste training. De Brit Lewis Hamilton (1.04,839) en de Fin Valtteri Bottas (1.04,966) doken allebei onder de 1.05.



Achter Verstappen volgde de Duitser Sebastian Vettel van Ferrari (1.05,180) en Verstappens Australische teamgenoot Daniel Ricciardo (1.05,483)Tijdens de eerste training maakte Verstappen nog een opvallende manoeuvre. Bij het uitkomen van de vierde bocht op het circuit in Spielberg ging hij te wijd bij het uitkomen. Daardoor kwam zijn RB14 met een wiel in het grind. Verstappen maakte met zijn bolide een draai van 360 graden en reed verder. Bekijk de video van het incident onderaan dit artikel.



Later op vrijdag staat de tweede training in Oostenrijk op het programma. Ook die kunt u vanaf 15.00 uur live bij ons volgen.



De top-6

1. Hamilton: 1.04.839

2. Bottas: 1.04.966

3. Verstappen: 1.05.072

4. Vettel: 1.05.180

5. Ricciardo: 1.05.483

6. Räikkönen: 1.05.776