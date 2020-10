Verstappen: ‘Belangrijk dat wij blijven leren van onze auto’

Bij het dominante Mercedes roepen ze dat de de doorontwikkeling van de huidige wagen al op een laag pitje is gezet en de focus is verschoven naar 2021. ,,Wat Mercedes doet, werkt ongetwijfeld voor hen”, reageerde Max Verstappen in Portugal. ,,Wij doen het op onze manier.”

Door Arjan Schouten



Tweede in Sotsji, tweede op de Nürburgring. Steeds zat Max Verstappen redelijk dicht op de snelste Mercedes. Geen toeval, zo legde het dominante team van 2020 deze week uit. Teambaas Toto Wolff liet weten dat de algemene focus daar al verschoven is van de doorontwikkeling van de huidige auto naar volgend jaar. Geen grote updates meer voor de W11, de titels voor Lewis Hamilton en de constructeurs moeten ook zonder ingrijpende verbetering nodig zijn.

Dus kreeg Max Verstappen vandaag in Portugal de vraag of hij niet bang is voor een accordeon-effect. Dat Red Bull Racing de komende races steeds dichter naar Mercedes sluipt, om begin volgend jaar juist weer een gat te moeten laten. ,,Het is voor ons juist heel belangrijk dat we blijven leren van onze auto”, legde Verstappen uit. ,,Want dat gaat ons volgend jaar ook helpen omdat je amper wat kan veranderen. Wat Mercedes doet, werkt ongetwijfeld voor hen. Wij doen het op onze manier. En dan zien we wel waar we begin volgend jaar staan.”

Quote We zien wel hoe competi­tief we hier zijn, maar de auto voelde goed in Duitsland. Max Verstappen

Eiffel

In de Eifel kon hij twee weken terug de strijd aan met Hamilton en Valtteri Bottas, ook op zaterdag. ,,Maar dat was ook een koud weekend, op een circuit waar we al lang niet geweest zijn”, aldus Verstappen, die niet goed weet wat dat resultaat in Duitsland betekent voor de race van dit weekend op het asfalt van Portimao, waar Formule 1 nog nooit geweest is voor een race. ,,We zien wel hoe competitief we hier zijn, maar de auto voelde goed in Duitsland. Ook qua balans, wat natuurlijk positief is.”

Volledig scherm © EPA

Of hij nog speciaal huiswerk gedaan heeft voor de nieuwe race in de Algarve? ,,Hetzelfde als altijd”, bekende Verstappen, die op de simulator bij het team in Engeland wat uren gemaakt heeft. Ook was hij in januari van dit jaar al toevallig voor wat testtijd in een GT-auto op Portimao. ,,Toen wist ik nog niet eens dat Formule 1 hier ook zou komen, dus het was een beetje toevallig. Het lijkt wat minder hobbelig op de baan nu, maar er ligt natuurlijk ook nieuw asfalt.”

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.