Verstappen begint jubileumweekend met snelste tijd in ochtendtraining

De eerste training in Austin stond ook al een beetje in het teken van volgend seizoen. Gedurende de vrijdagtrainingen hebben de ploegen namelijk de beschikking over twee setjes softs die bandenleverancier Pirelli ontwikkeld heeft voor 2020. Dit zorgt ervoor dat bepaalde tijden nog wat kunnen vertekenen.



Wat in de openingsfase met name opviel was de hobbeligheid van het asfalt, wat ervoor zorgde dat Kevin Magnussen een onderdeel van zijn Haas verloor. Lewis Hamilton vroeg zich zelfs openlijk af of het wel veilig was om te rijden. Dat lijkt in ieder geval wel het geval te zijn.



Na ook eerst de nieuwe banden getest te hebben, zette Verstappen na iets meer dan een uur trainen de snelste tijd op de klokken op softs. Met 1.34,057 hield hij Vettel op een kleine twee tienden. Na Albon maakten Pierre Gasly en Daniel Ricciardo de top-5 compleet. Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas deden het rustig aan, zij gingen er geen moment echt voor zitten.