Verstappen: Beetje regen maakt deze race nóg interessanter

Door Arjan Schouten



Toto Wolff is er niet gerust op. Die Mercedessen van hem zijn heel het jaar al heersend. Lewis Hamilton is al een eeuwigheid ongeslagen in de regen. En de Hockenheimring is hét thuiscircuit van de Duitse equipe. Maar ja, die duivelse Nederlander op P2 baart hem toch een beetje zorgen. ,,Voorafgaand zie ik voor ons één bedreiging en zijn naam is Max Verstappen”, zo vertelde de teambaas van Mercedes gisteren na de kwalificatie.



De Ferrari’s zijn vanwege een dramatisch mislukte kwalificatie vanaf P10 (Charles Leclerc) en P20 (Sebastian Vettel) niet direct een factor om rekening mee te houden voor Mercedes. De rest van het veld kunnen ze in principe onder alle omstandigheden makkelijk aan, behalve Verstappen dan. Dus is het niet zo gek dat ze binnen het Duitse kamp voornamelijk naar de Nederlander kijken, als het over de race van vanmiddag gaat. De elfde van het seizoen waarin Mercedes al negen races won. Alleen Verstappen wist er ook eentje op zijn naam te schrijven. In Oostenrijk, toen hij ook van P2 startte, net als vanmiddag in Baden-Württemberg. Maar toen wel onder totaal andere omstandigheden. Kurkdroog en zomers warm, met temperaturen boven de dertig graden die zorgden voor koelingsproblemen bij Mercedes. Daar lopen ze vanmiddag niet tegenaan, want in Duitsland is het na een serie tropische dagen behoorlijk afgekoeld. Bovendien starten ze hier met een nieuw chassis dat de koelingsproblemen van de motor weg moet nemen.