Verstappen bedankt publiek na volgende overtuigende zege: ‘Al dat oranje motiveert natuurlijk enorm’

,,Ongelooflijk. De auto was onwerkelijk goed. Elke band eronder was genieten. Ik heb mezelf echt verbaasd, had niet gedacht dat het zo zou lopen. Je gaat zo’n weekend in als favoriet voor iedereen, maar het is niet eenvoudig om dat ook af te leveren. Het is de verdienste van iedereen, ook van Honda. We hebben allemaal topwerk geleverd dit weekeinde.”