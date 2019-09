Verstappen baalt van P4: ‘Ik moet hier gewoon op de eerste startrij staan’

Hij kwam voor pole position, maar moest het doen met een vierde plaats. En daar was de teleurgestelde Max Verstappen niet blij mee. ,,Ik mag hopen dat binnen het team niemand hiermee tevreden is. We hebben hier iets niet goed gedaan.”

Door Arjan Schouten



Motorleverancier Honda benaderde het onverwacht tegenvallende kwalificatieresultaat nog positief. ‘Max Verstappen heeft met een sterk optreden weer een plaats op de tweede startrij veiliggesteld’, zo schreven de Japanners op Twitter. Maar in die pr-show ging de Limburger zelf niet mee. ,,Dit is wel teleurstellend, als je kijkt naar ons verleden hier”, zo wenste Verstappen, de laatste twee jaar steeds op P2 in Singapore, niets te verbloemen.



,,In Monza waren we nog competitief, twee weken terug. Dan verwacht je dat je het hier goed gaat doen. Maar we kwamen gewoon tekort. Ik mag hopen dat binnen het team niemand hiermee tevreden is, want ik ben dat zeker niet. Hier moet ik gewoon op de eerste startrij staan. Een gat van zes tienden is te groot.”

Verstappen vocht niet eens mee om pole. Dat gevecht ging tussen Charles Leclerc, Lewis Hamilton en Sebastian Vettel en werd gewonnen door de eerste, die zijn derde pole op rij pakt. ,,Ik denk dat ze het goed voor elkaar hebben, daar. En wij hadden het niet goed voor elkaar’‘, zo stelde Verstappen snel vast, zonder heel veel meer te kunnen zeggen over de precieze redenen voor de tegenvallende kwalificatie. ,,Dat is ook moeilijk vast te stellen nu. Maar we hadden sowieso te weinig grip. De balans was op zich wel goed, maar harder door een bocht ging gewoon niet. Wij hebben iets gewoon niet goed gedaan. Niet goed doorontwikkeld ten opzichte van de rest.”