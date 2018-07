Verstappen baalt na kwalificatie: Voelde me nog nooit zo slecht in de regen

Als zevende rijdt hij morgen weg in de Grand Prix van Hongarije. In de kwalificatie in de stromende regen in Boedapest liep het totaal niet bij Max Verstappen. ,,Ik had geen grip, geen gevoel. Dan houdt het op."

Door Arjan Schouten



Groot waren ook zijn verwachtingen richting de GP van Hongarije. Die smalle Hungaroring, met z’n vele bochten, moet toch een nieuwe podiumkans bieden. Winst misschien zelfs wel. Maar startend vanaf de zevende plaats mag Max Verstappen een topresultaat nu al zo goed als vergeten, na een mislukte kwalificatie in kleddernatte omstandigheden. ,,Ik heb me nog nooit zo slechts gevoel in de regen. In heel mijn carrière niet’‘, vertelde Verstappen, die ploegmaat Daniel Ricciardo zelfs als twaalfde zag eindigen. ,,Die zal nog wel wat zieker zijn.‘’

Sterker nog, de Australiër wilde zelfs zijn auto even niet zien. Het liefst op vakantie. Zo teleurgesteld was Verstappen niet in zijn RB14, maar met veel vragen zat hij wel na de slechte beurt in de Hongaarse regen, wat hem doorgaans toch wel ligt. ,,Ik had gisteren al wel het idee dat we niet voor pole zouden gaan. Maar toen het begon te regenen, was ik best wel blij. Maar het ging in Q3 voor geen meter’‘, merkte Verstappen. ,,Normaal ben ik wel redelijk realistisch, omdat ik altijd wel op de plek uitkom die ik had verwacht. Maar dit had ik dus in de regen totaal niet verwacht. Maar ja, als je geen grip hebt, houdt het op. Kreeg gewoon geen gevoel met de auto.‘’

Het verbaasde hem, want de laatste twee jaar bood regen juist een uitweg om met een bolide met minder vermogen toch te pieken. ,,De afgelopen twee jaar ging het ook vaak wel goed in de regen, maar nu nog totaal niet. Misschien waren we achteraf dus wat te optimistisch. En als we wisten waar het aan ligt, zouden we dat wel veranderd hebben. Daar moeten we wel naar gaan kijken.‘’