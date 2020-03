Verstappen als eerste F1-coureur over circuit in Zandvoort

Door Arjan Schouten In een RB8 maakte Max Verstappen zijn eerste meters op het nieuwe asfalt in Zandvoort. Eerst een installatieronde, vervolgens twee runs van steeds drie rondes. Zijn werkgever Red Bull Racing was groots uitgerukt voor de vuurdoop van Verstappen twee maanden voor de start van de Dutch Grand Prix. Met een Red Bull-truck, het vaste demo-team van monteurs die normaal de showruns verzorgen en een oude RB8, waarmee Sebastian Vettel in 2012 wereldkampioen werd.

Even later zat Lammers zelf ook in een Aston Martin om samen met de jarige Jos Verstappen over het asfalt te scheuren. Max Verstappen reed toen met Arie Luyendyk in een sportauto over het circuit.