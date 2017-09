Verstappen als derde van start, wéér pole Hamilton

Door Arjan Schouten



Max Verstappen deed zichzelf op het circuit van Sepang een derde startplek cadeau voor zijn twintigste verjaardag. ,,Het was prachtig om de derde plaats te pakken op mijn verjaardag", zei hij daarover.



Onder zonnige, droge omstandigheden moest hij in de RB13, die de laatste races steeds beter rendeert, alleen de Mercedes van Lewis Hamilton (0,5 seconden) en de Ferrari van Kimi Räikkönen (0,4 seconden) voor laten gaan. Ploeggenoot Daniel Ricciardo die vorig jaar nog won op Sepang voor Verstappen, kwalificeerde zich als vierde achter de Limburger, net voor Mercedes-Fin Bottas.



Het meest opmerkelijke moment in Maleisië was echter al te zien in de eerste kwalificatiesessie, waarin Sebastian Vettel verrassend sneuvelde. Al voor de kwalificatie waren ze bij Ferrari tot op het allerlaatst bezig met sleutelen aan de auto van de Duitser, die eenmaal in actie in de eerste sessie terug naar de pits moest met een gebrek aan vermogen. ,,Het lijkt er op dat ik geen turbo heb", vertelde hij in de boordradio. Met man en macht werd er vervolgens gewerkt om de bolide weer op tijd het asfalt op te krijgen, maar dat lukte niet. Met als gevolg dat de Duitse WK-favoriet morgen achteraan start.



Funest voor de spanning in het wereldkampioenschap, waar Hamilton nu al met 28 punten verschil leidt voor Vettel en op Sepang met daarna nog slechts vijf races te gaan dreigt uit te lopen naar een enorm verschil. Al hield Vettel zelf de hoop er nog in. ,,Dit is natuurlijk een dramatische dag, maar wie weet wat er nog gebeurt in de race? Inhalen is hier redelijk eenvoudig.''



Hamilton uitte na de kwalificatie zijn teleurstelling over het feit dat dit de voorlopig laatste race in Sepang wordt. ,,Dat is jammer, want ik vind het prachtig hier." Verstappen werd na afloop gevraagd naar wie Hamilton gaat inhalen bij de start. ,,Ik wil niet weer gesandwichd worden", reageerde hij scherp. ,,Ik wil niet geraakt worden", zo beantwoordde Räikkönen dezelfde vraag.