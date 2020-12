Verstappen als coureur klaar om Hamilton te onttronen, nu de randvoorwaarden nog

Samenvatting Verstappen sluit seizoen in stijl af: ‘Fijn om met een heerlijk gevoel de winter in te gaan’

20:46 Geen betere manier om het seizoen af te sluiten. Max Verstappen was extreem dominant in Abu Dhabi en dat belooft wat voor volgend seizoen. ,,Maar we moeten wel leren van het verleden.”