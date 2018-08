'Verstappen 0,3 seconden per rondje sneller door nieuwe Renault-motor'

Kruijswijk geniet van zijn Lot­to-Jum­bo

19:31 Wielrenner Steven Kruijswijk was tevreden over de manier waarop zijn Team LottoNL-Jumbo zich liet zien in de vierde etappe van de Ronde van Spanje. Op de afsluitende klim richting de finish hield zijn ploeg het tempo zo hoog dat veel renners uit het groepje met favorieten moesten lossen.