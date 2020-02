Verschoor nog een jaar in Formule 3

Richard Verschoor maakte halverwege 2018 zijn GP3-debuut namens MP Motorsport in Spa-Francorchamps. In het nieuwe FIA Formule 3 kampioenschap won hij vorig jaar meteen de prestigieuze race in Macau. De in december 19 jaar geworden Verschoor hoopte dat die overwinning de route naar de Formule 2 eenvoudiger zou maken, maar vooral financieel bleek die stap nog te groot.

Bij MP Motorsport treft hij landgenoot Bent Viscaal, die overkwam van HWA Racelab. De eerste Formule 3-races staan gepland op 21 en 22 maart in Bahrein. Daar is Verschoor nu ook met zijn team voor de wintertests. Op 2 en 3 mei racet het Formule 3-circus net als grote broer Formule 1 op het vernieuwe circuit in Zandvoort. ,,Ik ben erg blij dat ik doorga in de Formule 3 met MP Motorsport en TeamNL”, stelde Verschoor. ,,Vorig jaar zag je een opwaartse trend in de tweede seizoenshelft die resulteerde in de prachtzege in Macau. Ik ben eager om deze lijn door te trekken en ik heb er vertrouwen in dat ik in 2020 een frontrunner kan zijn.”