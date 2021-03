Verschoor debuteert in Formule 2 met vierde plaats in hoofdrace

Teambaas over pole Verstappen: ‘Fantas­tisch om het seizoen zo te beginnen’

27 maart Christian Horner van het Formule 1-team van Red Bull was dolgelukkig met de poleposition van Max Verstappen bij de Grote Prijs van Bahrein. ,,Het is fantastisch om het seizoen zo te beginnen. Onze eerste pole in de openingsrace sinds 2013 en Honda’s eerste in de openingsrace sinds Senna in 1991.”