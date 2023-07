Verrassing op Wimbledon: outsider Coco Gauff in eerste ronde uitgeschakeld, simpele zege Iga Swiatek

Podcast Formule 1 | 'In de perszaal is nu al de vraag waar Max Verstappen zijn derde wereldti­tel binnen­haalt’

De dominantie van Max Verstappen was voorspeld en kwam ook in Oostenrijk weer uit. Met overmacht won de Nederlander zijn zevende Grand Prix van het jaar, terwijl we pas negen races onderweg zijn. Verder was het een weekend van tracklimits, een zeurende Lewis Hamilton en een overleden jonge coureur op Spa. In de nieuwe Pitstop bespreekt Etienne Verhoeff het met Arjan Schouten, de F1-watcher van AD Sportwereld.