Vermeer ziet vanaf de bank Club Brugge verder uitlopen

Hans Vanaken opende na vijf minuten de score voor de thuisploeg, drie minuten later al verdubbelde Ruud Vormer met een rake vrije trap de score. Kort na rust schoot Zinho Gano de bezoekers uit Oostende terug in de wedstrijd, maar dat duurde maar even. In de vijftigste minuut zette topschutter Abdoulay Diaby de Bruggenaren op 3-1. Invaller Joseph Akpala maakte er in de slotfase nog 3-2 van.



Doelman Kenneth Vermeer moest bij Club Brugge opnieuw plaatsnemen op de reservebank. Trainer Leko gaf de Russische keeper Vladimir Gaboelov weer de voorkeur. Jordy Clasie begon in de basis bij Club, hij werd na ruim drie kwartier vervangen.