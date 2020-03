Vermeer en Vela verpesten MLS-debuut van Beckhams Inter Miami

Vermeer maakte afgelopen winter de overstap van Feyenoord naar Los Angeles FC en maakte al zijn officiële debuut voor de club in de CONCACAF Champions League. In de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd) wachtte ook zijn eerste wedstrijd in de Major League Soccer. Het Inter Miami van eigenaar Beckham kwam op bezoek in Los Angeles.



Het duel werd een prooi voor Los Angeles FC, vorig jaar nog de nummer één van de Western Conference. Carlos Vela, die vorig seizoen Zlatan Ibrahimovic aftroefde als topscorer van de Amerikaanse voetbalcompetitie, liet zich ook in het nieuwe seizoen meteen weer geleden. Met een weergaloze stift zorgde hij voor de enige goal van de wedstrijd: 0-1. Vermeer hield dus meteen de nul bij de start van het nieuwe seizoen.