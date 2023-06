Vermakelijke arrogantie bij Manchester City: ‘Naar de Champions League-finale? Nee, ik pak de volgende keer wel mee’

Zicht op ‘treble’ doet Nathan Aké glunderen: ‘Ik ben helaas op verkeerde moment gebles­seerd geraakt’

Oranje-international Nathan Aké mocht zaterdag in de slotminuten invallen om de winst in de FA Cup-finale veilig te stellen voor Manchester City. De 28-jarige verdediger is net terug van een blessure, maar speelde dit seizoen veel voor de topploeg van Pep Guardiola. ,,Winst tegen Inter zou dit seizoen compleet maken.’’