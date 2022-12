Verloren derby tegen NAC wordt Kevin Hofland fataal: Willem II zet trainer op straat

Kevin Hofland is niet langer de trainer van Willem II, zo melden bronnen. De 43-jarige oefenmeester is ontslagen, de 1-2 thuisnederlaag in de derby tegen NAC Breda is hem fataal geworden, al wil de club dat nieuws niet bevestigen. Daarmee is er voor de Limburger een einde gekomen aan een dienstverband van negen maanden in Tilburg.