Verliezer Wüst: de beste heeft gewonnen

Rosheuvel schuldbewust na bizarre misser: 'Bal gleed van mijn voet'

10 maart Roda-JC-speler Mikhail Rosheuvel miste een grote kans voor open doel op de aansluitingstreffer in de 0-2-nederlaag tegen Sparta. ,,Het is een cruciaal moment dat ik zo'n enorme kans mis. Dat kan ik mezelf aanrekenen", klonk de aanvaller schuldbewust bij FOX Sports. ,,Ik wilde de bal in het zijnet schieten, maar hij gleed van mijn voet. Het is gewoon klote."