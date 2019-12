Verlies van Ajax kan zomaar einde van tijdperk zijn

Video Lampard wil in januari extra aanvaller naar Chelsea halen

8:03 Chelsea wil in januari in elk geval een aanvaller kopen. Dat zei coach Frank Lampard, nadat de Londense club zich met een relatief jonge selectie had geplaatst voor de achtste finales van de Champions League. Chelsea mag de transfermarkt volgende maand weer op, nu een straf van de UEFA is opgeheven.