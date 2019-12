Verliefd op Gladbach: ‘Hunkering naar succes, verlangen naar verleden’

Door Daniël Dwarswaard



René van Zon (40) werd als klein mannetje door zijn vader al eens meegenomen naar de Bökelberg, de iconische plek waar Borussia Mönchengladbach zoveel successen vierde. Ook in het moderne, maar sfeervolle Borussia-Park voelt hij zich zalig. Elke thuiswedstrijd zijn ze er, de club Nederlanders op de Nordkurve. Een uurtje rijden is het vanaf Van Zons woonplaats Beneden-Leeuwen. Zoontje Julian (10) is er ook vrijwel altijd bij, zich verheugend op het gezang en de currywurst mit pommes.