Verkrachtingsbeschuldiging Cristiano Ronaldo ingetrokken

De advocaten van Mayorga zeggen niet of de partijen er samen uit zijn gekomen. De vrouw diende vorig jaar een aanklacht in. Ze stelde in 2009 te zijn verkracht door de voetballer in een hotelkamer in Las Vegas. Volgens Mayorga zou zij daarna geld hebben ontvangen om over de zaak te zwijgen, maar beweerde later dat zij een trauma had opgelopen en de afspraak nooit had kunnen maken. De nu 34-jarige vrouw zei dat de 33-jarige Portugees haar 375.000 dollar, omgerekend een kleine 325.000 euro, betaalde om het stil te houden.



Ronaldo heeft altijd ontkend en nooit een juridisch antwoord gegeven. Desondanks kwam de Portugees in een kwaad daglicht te staan. Zo werd de aanvaller van Juventus van de cover van het spel FIFA19 gehaald en kelderde de aandelen van Juve na de beschuldiging. Ook sponsor Nike zei 'ernstig verontrust’ te zijn.