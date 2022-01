Verjaardagscadeautje van Cristiano Ronaldo: gezicht van vriendin inclusief licht- en lasershow op de Burj Khalifa

Op de tonen van ‘Mamacita’ passeerden ook enkele beelden uit Georgina’s Netflix-docu de revue. Die speciale gelegenheid woonde het koppel samen met de vier kinderen bij vanaf het terras van een wolkenkrabber met het beste uitzicht op de toren.

,,Dreams can come true”. Dromen kunnen werkelijkheid worden. Met die woorden postte het in Argentinië geboren Spaanse model foto’s van een verjaardagsfeestje dat ze niet gauw zal vergeten. Ook Ronaldo deelde maar wat graag met de wereld welke verrassing hij in petto had voor de moeder van hun dochtertje Alana Martina (4) die bovendien zwanger is van een tweeling. ,,Veel gelukwensen, liefste”, vergezeld van de nodige emoticons, postte de Portugees.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Cristiano Ronaldo (@cristiano)

De Burj Khalifa is het hoogste gebouw ter wereld. Inclusief antennes en vlaggenmasten meet het gebouw 829,8 meter. Logischerwijs beschikt de toren dus ook over ‘s werelds grootste display, met dank aan bijna 30 kilometer kabels, 1,1 miljoen pixels en 118.000 kilogram aan lampen en andere lichtaccessoires. Voor een spotje of een boodschap op de facade van de Burj Khalifa betaal je op een niet-weekenddag minimaal 60.000 euro.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Georgina Rodríguez (@georginagio)

De verjaardag van Georgina valt ook samen met de lancering van haar zesdelige Netflix-docu ‘Soy Georgina' (Ik ben Georgina). Daarin vertelt het model onder andere hoe ze de voetbalvedette leerde kennen - tot nu toe een groot geheim. ,,Plots botste ik na mijn werk op een knappe man.”

De eerste ontmoeting gaat terug tot 2016. In een filiaal van modebedrijf Gucci, waar Rodríguez werkte. Overwerken zorgde ervoor dat ze de liefde van haar leven ontmoette. ,,Het was een zomerse donderdag. Een collega vroeg me om een halfuurtje langer te blijven, want er zou nog een klant komen. Toen ik nadien de deur achter me dicht trok, botste ik plots op een knappe man. Hij was wel 2 meter (Ronaldo is 1m87, red.). De jongen begroette me heel beleefd en lachte. Ik voelde meteen kriebels in mijn buik en dacht: wat is er aan de hand? Ik wilde hem niet aankijken, want ik schaamde me heel erg.” Ronaldo - die ook aan het woord komt in de documentaire - vult aan: ,,Er was onmiddellijk een klik. Ik kreeg haar niet meer uit mijn hoofd.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Georgina Rodríguez (@georginagio)

De twee spraken nog enkele keren af bij de Gucci-winkel. Tot ‘CR7' een stapje verder wilde gaan. ,,Hij nodigde me uit op een evenement. De hele nacht lag ik wakker. Wat moet ik aandoen? Hoe ga ik m’n haar doen? Toen we elkaar daar zagen, hebben we champagne gedronken. Maar ik moest al snel weer weg naar een bedrijfsdiner - ook al had ik geen zin om te vertrekken.” Door de drukke agenda van vooral Ronaldo duurde het eventjes voor ze elkaar opnieuw zagen. Tot ze samen uiteten gingen - Ronaldo was er met vrienden en zijn broer (Hugo, red.) - en de vonk sloeg volledig over. ,,We pakten elkaars hand vast. Het voelde vertrouwd, zelfs perfect, aan. We aten, trokken naar huis. Mijn hart... boem boem.” Ronaldo: ,,Een uniek moment. Ik werd verslaafd aan haar.”

Volledig scherm Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo en Cristiano Ronaldo Jr. in januari 2017. © AFP

Bugatti

De relatie was een feit. Het model haalt nog een anekdote aan. ,,Hij kwam me vaak ophalen aan mijn werk. Ik kwam ‘s ochtends toe met de bus, maar werd ‘s avonds opgehaald in een Bugatti. Mijn collega’s schrokken zich rot.” De 36-jarige spits van Manchester United herinnert zich die momenten nog goed. ,,Het was de enige auto die ik toen ter beschikking had. Ik kon niet met een andere komen.”

Het gevolg is bekend: een omvangrijke kroost. Samen hebben ze een dochtertje, Alana Martina (4). Bovendien is er een tweeling op komst. Cristiano Jr. (11) en de tweeling Eva en Matteo (4) werden verwekt bij een onbekende draagmoeder.

View this post on Instagram A post shared by Netflix España (@netflixes)