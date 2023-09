Verenigde Staten smachten naar opvolger Serena Williams: Coco Gauff (19) bevestigt de belofte

amateurvoetbal Trainer vertrekt al na één duel bij TVC Breda: 'Ik heb het via-via vernomen’

Het seizoen moet nog écht beginnen, maar bij TVC Breda kunnen ze alweer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. Brian Piris, oud-speler van NAC en bekend van het programma De Voetbaltrainer, besloot al na een paar weken op te stappen. ,,Ik heb ook geen zin om drie keer per week met een chagrijnige kop naar de club te rijden.” Bij de club zelf is er verbazing over de gang van zaken.