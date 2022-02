‘Verdwenen’ Peng Shuai komt naar olympische bubbel voor ontmoeting met IOC-voorzitter

De voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, Thomas Bach, zal de Chinese tennisser Peng Shuai ontmoeten in de gesloten bubbel van het Olympische Spelen in Peking, zo is vandaag bekend gemaakt.

Het welzijn van Peng, een voormalige nummer één in het dubbelspel, werd in november een punt van zorg toen ze op sociale media beweerde dat een voormalige Chinese vice-premier, Zhang Gaoli, haar seksueel had misbruikt.

Peng verdween na haar beweringen van de radar. Na anderhalve maand deed ze in een opvallend interview in China weer van zich spreken. Daarin liet ze weten dat ze nooit iemand van seksueel misbruik had beschuldigd. Zhang heeft niet gereageerd op de kwestie.

,,Ze komt de gesloten ‘bubbel’ in zodra alle procedures zijn afgehandeld”, zei Bach. ,,Ik ben heel blij en dankbaar dat we elkaar nu kunnen ontmoeten. Peng Shuai wil dat zelf ook graag.”

Het is nog altijd onduidelijk in hoeverre de Chinese dubbelspecialiste vrij is om te gaan waar ze wil en te zeggen wat ze wil. Sinds ze haar beschuldigingen deed op het Chinese sociale medium Weibo, dook Peng Shuai een paar keer op in het openbaar. Onder meer tennisorganisatie WTA vraagt zich af of dat uit vrije wil gebeurde of dat de Chinese overheid dat regisseerde.

Bach hoopt tijdens een persoonlijke ontmoeting met Peng Shuai meer te weten te komen. ,,In eerste instantie was ons doel om contact te leggen, om uit te vinden waar ze zich bevond en zo goed mogelijk te weten te komen hoe het met haar gaat. We weten dat ze in Peking woont, zich vrij kan bewegen en familie en vrienden kan bezoeken”, aldus de IOC-voorzitter, die op de persconferentie na het congres meerdere vragen kreeg over de gevoelige kwestie.

,,Ik wil haar graag persoonlijk ontmoeten en dat gaat nu ook gebeuren. We weten dan beter hoe ze er fysiek en mentaal aan toe is. Laten we vooral naar haar luisteren. Als zij wil dat er een onderzoek komt, dan steunen we haar. Het gaat om haar beslissing, haar leven, haar beschuldigingen. Die hebben we gehoord, al zijn die nu ingetrokken. Na onze persoonlijke ontmoeting blijven we in gesprek met haar.”

