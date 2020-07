Verdeeld Tottenham verslaat Everton

Maar het geeft aan dat er irritatie is bij Spurs, dat de Champions League wel kan vergeten en nog alles uit de kast moet halen om de Europa League te halen. Coach José Mourinho dekte zich vast in: ,,Als we niet in de top 6 eindigen, zou dat niet het einde van de wereld betekenen. Het is waarschijnlijk zelfs het begin van een nieuwe wereld.”

Steven Bergwijn kwam in de 78ste minuut in het veld. Tottenham had daarvoor verzuimd om verder uit te lopen. Son kreeg enkele kansen, maar schoot over of vond Pickford op zijn weg. Everton probeerde nog iets terug te doen in de slotfase, maar heel grote kansen leverde dat niet op.