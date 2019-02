Verdediger Levante in cel voor ‘afpersing, bedreiging en witwassen’

Levante zegt in een verklaring Toño te steunen. De nummer 11 van La Liga uit Valencia is volgens het statement nog niet op de hoogte gebracht van de feiten. Volgens Spaanse media zou Toño zich schuldig hebben gemaakt aan onder meer bedreiging, afpersing en witwaspraktijken. Omdat de Spaanse justitie de beschuldigingen rond de verdediger nog niet heeft bevestigd, is Levante voorzichtig. ,,Omdat de gang van zaken geheim is, wil Levante de steun uitspreken richting de speler en zijn familie. We zijn niet op de hoogte van de redenen waarom de onderzoekers tot deze stappen zijn overgegaan. We doen geen verdere uitspraken tot er meer duidelijk is, om onze speler te respecteren.”



Toño, die met zes anderen werd opgepakt in een plaats op ongeveer 150 kilometer ten noorden van Valencia, kwam dit seizoen tot zeventien wedstrijden in de Primera Divisíon, waarin hij twee goals maakte.