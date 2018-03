Verdasco schakelt Dimitrov uit in Indian Wells

De Spaanse routinier profiteerde met name van zijn sterke opslag waarop Dimitrov vooral in de derde set geen antwoord had. Dimitrov won afgelopen najaar de ATP Finals en bereikte begin februari in Rotterdam nog de finale waarin hij, verre van fit, verloor van Roger Federer.



Het eerste optreden van de Zwitser in Indian Wells viel letterlijk in het water. De hevige regen zorgde ervoor dat de partij tussen Federer en de Argentijn Federico Delbonis niet kon worden uitgespeeld. De nummer één van de wereld had de eerste set met 6-3 gewonnen, maar bij 2-2 in de tweede set maakte een bui verder spelen onmogelijk.