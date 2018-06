Verdasco schakelt Dimitrov uit in drie sets

Dimitrov was in de tweede ronde tegen de Amerikaan Jared Donaldson aan uitschakeling ontsnapt. Toen wist de huidige nummer 5 van de wereld zich nog net te redden door de vijfde set met 10-8 te winnen. Dimitrov haalde in 2013 en 2017 ook de derde ronde in Parijs.



Verdasco, die vorig jaar al stuntte door Alexander Zverev in de eerste ronde uit te schakelen, neemt het in de vierde ronde op tegen zijn landgenoot Roberto Bautista-Agut of de Servische oud-winnaar Novak Djokovic.