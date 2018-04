Verbreken record Cruijff geeft extra tintje aan titel Robben

Robben liet zich minder positief uit over de aanhoudende onzekerheid over zijn toekomst in München. ,,Het is wat laat deze keer, later dan we gewend zijn en dat maakt het niet makkelijker. Kijk, Bayern heeft een planning, maar hetzelfde geldt voor mij. Ik ben ook mens, ik heb een gezin, het liefst wil je dan zo snel mogelijk weten waar je aan toe bent. We zitten nu in de belangrijkste fase van het seizoen. We hebben grote doelen en dan wil ik mijn focus helemaal op voetbal hebben. Ik denk nu echter ook aan andere dingen. Maar eigenlijk mag je in april nergens anders meer aan denken.''