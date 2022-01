Verbod op steunen Peng Shuai valt verkeerd bij Martina Navratilova: ‘Australian Open heel, heel laf’

Afgelopen weekeinde doken videobeelden op waarop te zien is dat bezoekers aan de Australian Open op last van beveiligers T-shirts en spandoeken moeten verwijderen met daarop de tekst ‘Where is Peng Shuai?’ (waar is Peng Shuai). Van de Chinese tennisster werd in november een tijdje niets vernomen nadat ze online de voormalige Chinese vicepremier Zhang Gaoli had beschuldigd van seksueel misbruik. Het leidde tot toenemende zorgen in de tenniswereld over het welzijn van de 36-jarige tennisster.