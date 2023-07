Verbluffend bod op Kylian Mbappé: ‘Al-Hilal biedt 300 miljoen, Franse ster kan 700 miljoen in één jaar verdienen’

Dartende transvrouw Noa-Lynn van Leuven kansloos bij debuut op Women's World Matchplay, ook Aileen de Graaf onderuit

Noa-Lynn van Leuven heeft niet voor een stunt kunnen zorgen bij de Women's World Matchplay. De Nederlandse, de eerste transvrouw in het profdartscircuit, was in de Winter Gardens in Blackpool kansloos tegen de als eerste geplaatste Beau Greaves: 0-4. De Engelse wist het PDC-toernooi op haar naam te schrijven.