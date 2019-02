Verbij wint goud op 1000 meter, podium volledig oranje

Het is de eerste keer sinds de invoering van de WK afstanden in 1996 dat één land de drie medailles op de 1000 meter bij de mannen wint. In de wereldbeker gebeurde het echter dit seizoen alleen al twee keer met deze drie Nederlandse schaatsers. In november in het Japanse Tomakomai won Nuis, gevolgd door Verbij en Krol. Vorig weekeinde in Hamar was de volgorde precies hetzelfde als nu in Inzell.