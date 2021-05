Verbij staat op tegen racisme: ‘Wij Aziaten worden niet serieus genomen, zijn onzichtbaar voor de maatschappij’

video Trotse NAC-trai­ner Steijn: ‘Dit is een heel mooie groep bij elkaar’

21 mei Trots was het woord dat Maurice Steijn meerdere keren in de mond nam na de thriller in de halve finale van de play-offs tegen FC Emmen (1-1, 3-4 na strafschoppen). ,,Trots op hoe mijn ploeg gevochten heeft. Op hoe we dit met z'n allen hebben bereikt.”