Verbij klaar na val: ‘Ik had graag willen zien hoe goed ik was’

Koeman laat Messi zelf bepalen of hij speelt in finale Supercup: ‘Speler altijd laatste woord’

19:22 FC Barcelona-trainer Ronald Koeman laat het aan Lionel Messi zelf over of hij zondag meespeelt in de finale van de Spaanse Supercup tegen Athletic. Messi miste woensdag de halve finale tegen Real Sociedad nadat hij in de competitiewedstrijd tegen Granada en lichte blessure had opgelopen. Barcelona won na strafschoppen.